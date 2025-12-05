venerdì, 5 Dicembre , 25
Libano, Hezbollah: sosteniamo approccio diplomatico per fine raid Idf

Libano, Hezbollah: sosteniamo approccio diplomatico per fine raid Idf

Il leader Naim Qassem ha parlato in un discorso televisivo

Milano, 5 dic. (askanews) – Hezbollah sostiene l’approccio diplomatico del governo di Beirut per mettere fine ai raid aerei israeliani nel sud del Libano, malgrado il cessate-il-fuoco entrato in vigore un anno fa. Lo ha affermato il leader del movimento integralista islamico libanese sostenuto dall’Iran, Naim Qassem.Beirut ha scelto “la diplomazia per mettere fine all’aggressione israeliana” e “sosteniamo questo approccio”, ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, lo stesso in cui ha definito un “errore” la nomina di un civile libanese al comitato di monitoraggio del cessate-il-fuoco.Mercoledì, funzionari civili libanesi e israeliani hanno partecipato per la prima volta a una riunione di questo organismo, un incontro descritto come il primo colloquio diretto tra i due Paesi, che rimangono in guerra, da decenni.

