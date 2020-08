Libano, i Paesi donatori s’impegnano per 250 milioni di euro. Dimissioni per due ministri 

AGi – I Paesi e le istituzioni che hanno partecipato alla conferenza dei Donatori di sostegno al Libano dopo la terrificante esplosione nel porto di Beirut si sono impegnati per aiuti pari a 250 milioni di euro. Lo ha reso noto l’Eliseo. In particolare, l’ufficio del presidente Emmanuel Macron, ha fatto sapere di aver ricevuto la promessa di impegni per un valore di 252,7 milioni di euro per aiuti al Libano nell’immediato.

Al di là degli aiuti di emergenza, che -ha ripetuto l’Eliseo – sono offerti senza condizioni, i partecipanti si sono detti pronti a sostenere la successiva ripresa economica e finanziaria del Paese,

Dimissioni per due ministri

