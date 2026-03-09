lunedì, 9 Marzo , 26

Libano, Idf: colpite infrastrutture di Hezbollah a Beirut
Libano, Idf: colpite infrastrutture di Hezbollah a Beirut

Israele ordina evacuazione periferia sud della città

Beirut, 9 mar. (askanews) – L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito stamattina infrastrutture appartenenti al movimento sciita Hezbollah a Beirut.In un breve comunicato, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver “colpito infrastrutture dell’organizzazione terroristica Hezbollah a Beirut”.Poco prima dell’annuncio, un giornalista dell’Afp ha riferito di aver visto dense colonne di fumo alzarsi dalla periferia sud della capitale libanese, roccaforte del movimento filo-iraniano, dopo una forte esplosione.L’esercito israeliano ha nuovamente invitato i residenti della periferia sud di Beirut a lasciare le loro case, avvertendo dell’imminenza di attacchi contro edifici dell’associazione finanziaria Al Qard al Hasan, che Israele accusa di essere coinvolta nel finanziamento delle attività di Hezbollah. “Rimanere nell’area mette a rischio la vostra vita”.

