libano,-in-migliaia-in-fuga-dal-sud-dopo-l’ultimatum-israeliano

Colonne di auto dirette al nord bloccano le strade
Sidone (Libano), 2 mar. (askanews) – Colonne di auto bloccano le strade mentre migliaia di persone lasciano il Sud del Libano dopo l’avvertimento di evacuazione diffuso dall’esercito israeliano. Le immagini mostrano traffico intenso in uscita dalle aree vicine al confine, con famiglie in fuga verso Nord.Israele ha annunciato di aver avviato attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse zone del Paese, inclusa la capitale Beirut, dopo il lancio di razzi rivendicato dal movimento sciita sostenuto da Teheran in risposta all’uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei.L’escalation segna un nuovo fronte nel conflitto regionale, mentre il governo libanese ha convocato una riunione d’emergenza per affrontare la crisi.