lunedì, 2 Marzo , 26

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende al 3,1%. Giorgetti: “Dato provvisorio, peccato colpo di coda Superbonus”

(Adnkronos) - **** Nel 2025 l'indebitamento netto delle Amministrazioni...

Ascolti tv, il film su Battiato vince prima serata con 18,8% di share

(Adnkronos) - 'Franco Battiato – Il lungo viaggio'...

Brignone, stagione finita: “Mi prendo una pausa, corpo chiede il conto”

(Adnkronos) - Si è conclusa a Soldeu la...

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro

(Adnkronos) - Gyala, società italiana deep tech attiva...
HomeVideo NewsLibano, in migliaia in fuga dal Sud dopo l'ultimatum israeliano
libano,-in-migliaia-in-fuga-dal-sud-dopo-l’ultimatum-israeliano
Libano, in migliaia in fuga dal Sud dopo l’ultimatum israeliano
Video News

Libano, in migliaia in fuga dal Sud dopo l’ultimatum israeliano

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Colonne di auto dirette al nord bloccano le strade

Sidone (Libano), 2 mar. (askanews) – Colonne di auto bloccano le strade mentre migliaia di persone lasciano il Sud del Libano dopo l’avvertimento di evacuazione diffuso dall’esercito israeliano. Le immagini mostrano traffico intenso in uscita dalle aree vicine al confine, con famiglie in fuga verso Nord.Israele ha annunciato di aver avviato attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse zone del Paese, inclusa la capitale Beirut, dopo il lancio di razzi rivendicato dal movimento sciita sostenuto da Teheran in risposta all’uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei.L’escalation segna un nuovo fronte nel conflitto regionale, mentre il governo libanese ha convocato una riunione d’emergenza per affrontare la crisi.

Previous article
Aiea: nessuna indicazione di danni ai siti nucleari iraniani
Next article
Sanremo, al Villaggio del Festival 2026 tanti big e boom social

POST RECENTI

Video News

Sanremo, al Villaggio del Festival 2026 tanti big e boom social

Oltre 5 milioni di visualizzazioni sui canali socialSanremo, 2 mar. (askanews) - Una settimana, di musica, divertimento, enogastronomia, e molto di più, Il Villaggio del...
Video News

Aiea: nessuna indicazione di danni ai siti nucleari iraniani

Riunione straordinaria a Vienna dopo i raid Usa-IsraeleVienna, 2 mar. (askanews) - Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha dichiarato che al...
Video News

Israele:attacchiamo anche in Libano, Hezbollah pagherà prezzo pesante

"Stiamo combattendo su più fronti contemporaneamente"Tel Aviv, 2 mar. 2026 - L'esercito israeliano afferma di essere impegnato in attacchi simultanei contro obiettivi in Iran e...
Video News

Francia pronta a partecipare alla difesa del Golfo

Barrot: solidarietà piena e possibile intervento militareParigi, 2 mar. (askanews) - La Francia si dice pronta a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.