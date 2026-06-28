libano,-iran:-serve-calendario-per-il-ritiro-incondizionato-di-israele-dal-libano

Roma, 28 giu. (askanews) – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, ha chiesto oggi di “definire al più presto un calendario per il ritiro incondizionato delle forze israeliane dalle zone occupate del Libano”.

Rispondendo alla stampa sull’accordo quadro firmato due giorni fa a Washington da Libano e Israele, Baqaei ha ribadito che occorre dare attuazione al primo articolo del Memorandum d’intesa siglato dall’Iran con gli Stati Uniti. L’articolo prevede “la fine della guerra e delle operazioni militari del regime sionista contro il Libano, così come il ritiro delle forze occupanti da tutte le aree occupate del Libano”. La sua attuazione, ha aggiunto Baqaei, “è una condizione essenziale per raggiungere un accordo definitivo e duraturo che garantisca la stabilità nella regione”.

Per questo, ha concluso, “la Repubblica islamica dell’Iran sottolinea la necessità che gli Stati Uniti adottino tutte le misure necessarie per costringere il regime sionista a cessare qualsiasi aggressione e operazione militare contro tutte le aree del Libano e chiede che venga definito al più presto un calendario per il ritiro incondizionato dalle zone occupate del Libano”.