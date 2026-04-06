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Libano, Israele intensifica gli attacchi contro Beirut
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Libano, Israele intensifica gli attacchi contro Beirut

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Roma, 6 apr. (askanews) – Israele ha intensificato oggi gli attacchi sul Libano, colpendo i sobborghi meridionali della capitale Beirut e il sud del Paese. L’esercito israeliano ha inoltre rivolto un avvertimento alla popolazione, invitando i residenti di sette sobborghi di Beirut e di alcune aree della città meridionale di Tiro a evacuare.

Il Libano aveva già affrontato ieri alcuni dei bombardamenti più pesanti dall’inizio dell’offensiva israeliana, secondo quanto riferito dai residenti, mentre aerei da guerra sorvolavano la capitale e il sud del Paese nel giorno in cui molti cristiani libanesi si erano riuniti per celebrare la Pasqua.

Gli attacchi di domenica hanno provocato 39 morti, secondo il governo libanese.

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