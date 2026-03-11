mercoledì, 11 Marzo , 26
Libano, Meloni preoccupata per UNIFIL: Israele garantisca sicurezza
Libano, Meloni preoccupata per UNIFIL: Israele garantisca sicurezza

Premier esprime solidarietà dopo l’attacco al contingente ghanese

Roma, 11 mar. (askanews) – “In Libano sono presenti oltre mille soldati italiani all’interno della missione delle Nazioni Unite UNIFIL. Si tratta di una missione che, sotto comando italiano, ha un mandato cruciale, quello di sostenere la sovranità, l’integrità territoriale e la stabilità del Libano. Per questo, la sicurezza del personale di UNIFIL deve essere garantita in ogni momento. È una richiesta specifica che reiteriamo ad Israele e siamo estremamente preoccupati dall’attacco che ha colpito nei giorni scorsi il contingente ghanese della missione. Ai feriti e alle autorità di Accra va tutta la nostra solidarietà”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente.

