libano,-raid-israeliani-nel-centro-di-beirut:-crollato-un-palazzo,-morti-e-feriti

Roma, 18 mar. (askanews) – Almeno 12 persone sono morte e 41 sono rimaste ferite nei raid aerei israeliani che hanno colpito i quartieri Basta e Zuqaq al-Blat, nel centro di Beirut. Il bilancio è stato diffuso dal ministero della Sanità libanese, riportato dai media locali.

Nelle prime ore del mattino, alle 5,30, l’esercito israeliano ha bombardato un edificio multipiano nel quartiere centrale di Bachoura. Il palazzo è completamente crollato ed era stato già colpito da raid il 12 marzo.

Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito intorno alle 8 il quartiere Zkak al-Blat, nel centro di Beirut, provocando un incendio ai piani superiori di un edificio. I media locali riferiscono di una densa colonna di fumo nero visibile sopra la città. Le ambulanze sul posto per evacuare e soccorrere i feriti.

Secondo il New York Times, che mette assieme le informazioni disponibili, quattro attacchi israeliani hanno colpito Beirut durante la notte, prendendo di mira aree densamente popolate ed edifici residenziali nei quartieri centrali, tra cui Zuqaq al-Blat e Basta. L’esercito israeliano avrebbe colpito in particolare un palazzo residenziale di 15 piani, concentrando l’attacco sul seminterrato, dove – secondo Israele – Hezbollah nasconde denaro. Israele ha avvertito di una “risposta sproporzionata” al lancio di razzi da parte di Hezbollah oltre il confine avvenuto ieri.