ROMA – Due morti e tre feriti in un bombardamento con drone condotto da Israele nella città di Shaqra, nel sud del Libano: a riferirlo i servizi di soccorso del Paese mediorientale. Come conferma il quotidiano Times of Israel nella sua edizione online, si è trattato del primo raid di Tel Aviv dopo che sabato un razzo aveva ucciso 12 persone, in maggioranza minorenni appartenenti a una comunità araba drusa, in un campo da calcio sulle Alture del Golan: una regione al confine con Siria e Libano, questa, occupata dalle forze di “Tsahal” dal 1967.

Leggi anche: La Farnesina invita gli italiani a lasciare Israele e Libano

Secondo i servizi di soccorso, tra i feriti nel bombardamento di oggi a Shaqra c’è anche un bambino. Stamane l’agenzia di stampa libanese Nna ha riferito che nel raid sono state colpite un’automobile e una motocicletta lungo la strada che collega Mays al-Jabal a Shaqra. Per il bombardamento sulle Alture del Golan Israele ha accusato Hezbollah, anche se l’organizzazione libanese ha negato ogni responsabilità. Il contesto è quello di tensioni in aumento dall’ottobre scorso, quando è divampata una nuova fiammata del conflitto israeliano-palestinese con epicentro nella Striscia di Gaza. Il primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, rientrato in anticipo dagli Stati Uniti, ha annunciato che Hezbollah “pagherà un caro prezzo”.

L’articolo Libano, raid israeliano nel sud: ci sono morti e feriti proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it