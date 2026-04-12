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Libano, Unifil: “Idf speronano mezzi italiani con carro armato”
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Libano, Unifil: “Idf speronano mezzi italiani con carro armato”

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(Adnkronos) – Unifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu nel sud del Paese, dove Israele e Hezbollah sono in guerra da settimane. Stando a quanto si apprende, i mezzi speronati sarebbero italiani, ma al momento non è chiaro se l’incidente sia stato intenzionale o accidentale. 

“Oggi, in due occasioni, soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno speronato veicoli Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso danni significativi”, si legge in un comunicato ufficiale. Le Idf hanno anche bloccato una strada a Bayada, nel sud del Libano, “utilizzata per accedere alle posizioni Unifil”, prosegue il testo. 

“Nell’arco dell’ultima settimana, i soldati israeliani hanno sparato ‘colpi di avvertimento’ nell’area, colpendo e danneggiando veicoli Unifil chiaramente identificabili. In un caso, un ‘colpo di avvertimento’ è atterrato a un metro da un casco blu che era sceso dal suo veicolo”, aggiunge il comunicato. 

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