Il giornalista Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, ha posto il tema di tassare meno il ceto medio ed ha fatto bene. È la prima volta che in un ‘giornalone’ si pone un problema come questo in termini così espliciti; finora è stato un tabù.

In verità Cazzullo ha sottolineato l’esigenza di moderare le tasse per la ‘middle Class’ definendo poi la ‘no tax area’ diseducativa, in quanto ogni cittadino dovrebbe pagare, anche se pochissimo, in misura proporzionale al suo reddito.

Ha rincarato poi la dose sostenendo nella sostanza, che la totale esenzione, per la parte dei contribuenti che guadagna poco,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Liberare il ceto medio dal peso fiscale che paga anche per altri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento