Libero Grassi e la sfida della bellezza, un parco per la nuova Palermo

AGI – “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”, pensava Peppino Impastato. In fondo è il senso della scommessa del “Parco Libero”, dedicato a Libero Grassi, pensato e voluto dalla famiglia e da un gruppo di professionisti e cittadini.

Sono passati 29 anni dall’omicidio dell’imprenditore, ucciso dalla mafia il 29 agosto 1991. Memoria e impegno si legano in modo ancora più forte quest’anno: in via Vittorio Alfieri, nel giorno dell’agguato,“un fiore in ricordo di Libero Grassi” . Poi presentazione dell’Associazione Parco Libero” e del workshop di progettazione.

