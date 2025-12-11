giovedì, 11 Dicembre , 25

Pier Silvio Berlusconi: “Candidarmi io? Ora non è un tema”

Benigni al Tg1, gaffe in diretta: “Ringrazio Papa Francesco…” – Il video

Dazn lancia il ‘pass giornata’ per la Serie A

Storie al bivio, Rita Dalla Chiesa: “Mi manca fare tv. Frizzi? L’ho perso due volte”

Libertà stampa, Avs: governo ipocrita, misure si perdono nella nebbia

Libertà stampa, Avs: governo ipocrita, misure si perdono nella nebbia

Piccolotti: servono interventi su querele temerarie, tutela fonti, stop spionaggio

Roma, 11 dic. (askanews) – “Sulla libertà di stampa il governo ha un atteggiamento completamente ipocrita, finge di mettere in campo dei provvedimenti come quello sulle querele temerarie e sulla governance della Rai, ma questi provvedimenti non arrivano mai all’approvazione e si perdono nel porto delle nebbie. La verità è che continuano ad avere l’ossessione di occupare ogni spazio informativo con la propria narrazione, la propria propaganda e questa è la vera ragione per cui hanno dato parere negativo alle nostre mozioni, perché le nostre mozioni chiedono invece impegni molto concreti e molto efficaci”. Così Elisabetta Piccolotti di Avs, commenta la decisione del governo di dare parere negativo alla Camera alle mozioni delle opposizioni su iniziative a tutela dei giornalisti e della libertà di stampa.”Noi chiediamo in particolare una nuova normativa sulle querele temerarie che possa difendere i giornalisti da atti di intimidazione tesi sostanzialmente a tappargli la bocca, normativa nazionale e non riguardante solo i casi transfrontalieri come dovrebbe fare il governo – spiega – poi chiediamo che ci siano norme a tutela delle fonti perché abbiamo assistito addirittura a perquisizioni nelle redazioni giornalistiche e infine lo stop alle azioni di spionaggio che il caso Paragon ha fatto emergere, un caso davvero inquietante perché come sappiamo quel software è in mano solamente a servizi segreti dei governi occidentali”.”Infine – aggiunge – c’è una grande questione che è il rapporto con la stampa, il governo, la presidente Meloni, farebbero bene come in ogni paese occidentale a rispondere alle domande dei giornalisti perché i cittadini hanno il diritto di essere informati e di vedere anche che il nostro governo si confronta con un contraddittorio o comunque con delle domande vere e di senso”.

