Libia, Di Maio incontra Serraj “Evitare la divisione del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – I rapporti con la Libia, la necessità di non ricorrere all’uso delle armi, la missione Irini e la proposta di modifica del memorandum sui migranti sono stati alcuni dei temi al centro dell’incontro, a Tripoli, tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il presidente del Governo libico Serraj.

Il titolare della Farnesina ha fatto il punto della situazione, incontrando la stampa all’aeroporto militare di Ciampino, al suo rientro.

“Il viaggio in Libia di oggi – ha detto Di Maio – è stato fondamentale per riannodare le fila di un dialogo mai interrotto, anche nelle fasi più drammatiche del Covid-19.

