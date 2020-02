In Libia “c’è un rischio terrorismo che non possiamo sottovalutare, Paesi che ignorano la pace e che continuano ad armare le parti sul terreno. Non possiamo accettarlo”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che a Tripoli ha incontrato il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al-Serraj e il ministro dell’Interno, Fathi Bashaga.

L’articolo Libia: Di Maio, “Paesi continuano ad armare, inaccettabile” proviene da Notiziedi.

