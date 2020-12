Per l’eurodeputata della Lega “se l’Ue davvero non vuole lasciare nessuno indietro, chieda al ministro Di Maio e al presidente Conte di dimettersi e intervenga direttamente per liberare i pescatori di Mazara. E’ la Sicilia che ve lo chiede”.

red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Libia, Donato “Riportate pescatori di Mazara a casa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento