AGI – Italia e Francia hanno fatto sapere di essere impegnate “per la stabilità della Libia senza ingerenze straniere”. Lo ha ricordato l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, ricordando “l’interdipendenza” e la “vicinanza, l’utilita’ di essere e di agire insieme” per i due Paesi.

“Insieme lavoriamo per la pace e la salvaguardia del multilateralismo, insieme lavoriamo ad un interazione più ampia in Africa, insieme vogliamo promuovere la transizione ecologica, spingendo l’Europa all’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico”, ha proseguito Masset, assicurando che “la Francia sara’ a sostegno della doppia presidenza italiana della COP 26 e del G20”.

Intanto sale la tensione in Libia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Libia, Italia e Francia impegnate per la stabilità “senza ingerenze straniere” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento