Libia: Onu, accordo su cessate il fuoco duraturo

Le due parti in Libia, al tavolo negoziale da ieri a Ginevra, hanno concordato di trasformare la “tregua” in un “cessate il fuoco duraturo” e devono ora determinare come raggiungere questo obiettivo, lo ha annunciato oggi l’inviato dell’Onu per il Paese. “Le due parti sono venute a Ginevra e abbiamo iniziato ieri a discutere con loro il lungo elenco di punti all’ordine del giorno, a partire dal tentativo di trasformare (…) questa tregua in un vero e proprio accordo su un cessate il fuoco duraturo. Il principio è stato adottato durante la prima sessione e la questione è quali sono le condizioni”,

