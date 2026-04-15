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Libri, A spasso con Lucy: contributo carne a evoluzione umana
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Libri, A spasso con Lucy: contributo carne a evoluzione umana

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Parlamento Ue, incontro valore proteine animali e cibo naturale

Roma, 15 apr. (askanews) – Il ruolo delle proteine animali nell’evoluzione umana, il loro valore nutrizionale, ma anche sociale e l’importanza che esse rivestono nella tutela di quel rapporto sempre più fragile fra uomo, nutrimento e ambiente: questi i temi discussi durante l’incontro che si è tenuto al Parlamento europeo organizzato dal think tank Competere in partnership con l’associazione Carni Sostenibili. Al centro dell’evento il volume ‘A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali’ (Guerini e Associati) scritto da Pietro Paganini con la collaborazione di Carola Macagno. Un viaggio lungo l’evoluzione umana per scoprire l’importanza delle proteine animali nella storia dell’uomo e per dimostrare che se l’uomo è diventato ciò che è, questo è accaduto anche grazie alla carne. Compagna d’eccezione, come spiega l’autore del volume Pietro Paganini, in questo percorso è Lucy, la nostra paleo-antenata vissuta più di 3 milioni di anni fa. All’evento ha partecipato la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione e docente di Biologia della nutrizione presso l’Università degli studi di Bari, evidenziando il valore della carne nella alimentazione umana. Durante la tavola rotonda sui temi del volume sono intervenuti anche diversi eurodeputati, sul tema della carne come elemento che collega nutrizione e natura. Come sottolineato dall’On. Stefano Cavedagna.In sintesi ridurre il cibo a ‘buono’ o ‘cattivo’ non è scienza, è semplificazione. ‘Lucy’ riporta il dibattito su evidenze, evoluzione e libertà di scelta.

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