libri,-al-senato-riconoscimento-agli-autori-del-volume-‘adhd-e-plusdotazione’-magi-edizioni

ROMA – Un riconoscimento al valore della ricerca scientifica italiana e alla promozione di un nuovo modello di medicina integrata. A Roma, nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, nell’ambito della conferenza stampa ‘Il valore delle Eccellenze italiane nel Mondo’, promossa dal senatore Antonio Trevisi con la partecipazione di Fucsia Nissoli Fitzgerald, della National Italian American Foundation (Niaf), di Italian Producers, della presidente Giusi Malcangi e con il coordinamento del professor Michele Panzarino, è stato conferito un riconoscimento agli autori del volume ‘Adhd e plusdotazione – La rivoluzione integrata’, pubblicato da Magi Edizioni.

Il riconoscimento è stato attribuito a Maria Laura Sadolfo, psicologa e neuropsicologa del benessere, responsabile della Federazione Italiana Mindfulness sede del Lazio, ideatrice del Protocollo Sense Adhd, a Mauro Ciro Antonio Rongioletti, direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio dell’Ospedale Isola Tiberina di Roma e responsabile scientifico dello studio osservazionale, a Gennaro Bruno, dirigente medico di I Livello, esperto nel trattamento dell’Adhd e della Plusdotazione a livello dell’Autoimmunità e dell’Allergologia, e a Fabrizio Papa, Quality Manager esperto della Patologia Clinica e di Medicina di Laboratorio.

SADOLFO RITIRA IL RICONOSCIMENTO

A ritirare il riconoscimento e a rappresentare il gruppo di lavoro è stata Maria Laura Sadolfo. Nel suo intervento, Sadolfo ha illustrato il modello integrato sviluppato dagli autori, che supera la tradizionale visione esclusivamente clinica dell’Adhd, proponendo un approccio preventivo e personalizzato che integra neuroscienze, medicina di laboratorio, nutrizione, studio approfondito dell’asse intestino-cervello e psiconeuroendocrinoimmunologia (Pnei), con l’obiettivo di valorizzare la persona nella sua interezza e trasformare il vivere in un percorso di crescita, da attori protagonisti della cura e tessitori del proprio benessere mente-corpo in un continuum sistemico. “I ragazzi con Adhd e i ragazzi plusdotati sono un vero e proprio motore dell’innovazione. Se smettiamo di etichettarli e iniziamo a comprenderli nella loro interezza biologica, psicologica e relazionale, stiamo investendo sulle eccellenze del domani”, ha dichiarato nel corso del suo intervento.

Con la pubblicazione del volume, Magi Edizioni conferma il proprio impegno nel sostenere autori e ricercatori che promuovono modelli innovativi di studi osservazionali e di ricerca, prevenzione e cura, contribuendo alla diffusione di una cultura scientifica orientata all’inclusione, alla valorizzazione del potenziale umano e all’innovazione in ambito sanitario, in Italia e a livello internazionale.

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