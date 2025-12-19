venerdì, 19 Dicembre , 25

Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: “Ha insultato e aggredito Oriali”

(Adnkronos) - Il Napoli contro Massimiliano Allegri. Non...

È morta May Britt, l’eroina di ‘Jolanda, la figlia del Corsaro Nero’

(Adnkronos) - May Britt, l'attrice svedese che negli...

Orrore a Palermo, 11enne violentato dai compagni di scuola

(Adnkronos) - Orrore in provincia di Palermo, dove...

Fiorentina, domenica per protesta curva vuota per i primi 20 minuti

(Adnkronos) - Tensione alle stelle tra la Fiorentina...
libri,-bernardi-(unipg):-“democrazia-usa-a-rischio,-trump-promuove-atteggiamento-neoimperiale'”
Libri, Bernardi (UniPg): “Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'”

Libri, Bernardi (UniPg): “Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'”

DALL'ITALIA E DAL MONDOLibri, Bernardi (UniPg): "Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Mario Del Pero ci presenta una democrazia compromessa, una democrazia prevalentemente a rischio, risultato sul quale sono molto d’accordo. Le tendenze della seconda amministrazione Trump sono quelle di una democrazia che tende a un atteggiamento neoimperiale. Questo emerge chiaramente anche dal documento del 25 novembre sulla National Security Doctrine”. È quanto ha dichiarato Claudia Bernardi, docente all’Università degli Studi di Perugia, intervenendo in occasione della presentazione del libro ‘Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump’ di Mario Del Pero, presso il Centro Studi Americani a Roma. 

“Certamente le politiche dell’amministrazione Trump in termini di migrazione fanno riferimento a una politica del tutto nuova dal punto di vista delle rappresaglie, delle retate, della militarizzazione interna degli Stati Uniti. Una militarizzazione che ha un passato consolidato fin dagli anni 70, ma che adesso si rinnova in modo drammatico e che vede nei migranti, nelle persone diverse, nei membri della comunità Lgbtqi+, dei nemici interni che vanno combattuti a tutti i costi”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.