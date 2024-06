libri,-claudia-conte:-la-voce-di-iside-e-l’adolescenza-fragile

L’autrice presenta il suo ultimo libro

Roma, 3 giu. (askanews) – Claudia Conte, giornalista, conduttrice e opinionista Tv, in prima linea per la tutela dei diritti umani, presenta ad askanews il suo ultimo libro, La Voce di Iside, storia di una una diciottenne che si è gradualmente isolata in un mutismo selettivo a seguito della pandemia e di problemi familiari.Incuriosita da un bando del servizio civile, si approccia al volontariato, interessandosi alla violenza di genere. In un tempo segnato da un vuoto di valori, il libro si propone di promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale come cura del disagio giovanile.Con Iside Claudia Conte ci mostra le sfide e le fragilità adolescenziali, ma anche il grande potenziale della rete del terzo settore e del volontariato, per dare significato alla propria esistenza e contribuire positivamente alla società.L’autrice sta presentando il libro in diversi appuntamenti in Italia. Il prossimo sarà in occasione della tavola rotonda”Il disagio giovanile” mercoledì 5 giugno alle 15.00 presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.