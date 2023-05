Libri, esce “La meteora? Mario Draghi” di Guido Barlozzetti

“L’anomalia di un’immagine”: saggio del media expert, autore e conduttore di programmi tv

Roma, 14 mag. (askanews) – È in libreria “La meteora? Mario Draghi. Anomalia di un’immagine” di Guido Barlozzetti. Il libro è edito da Bertoni Editore e sarà disponibile anche sui siti online, in particolare su www.bertonieditore.com.

Un saggio su un protagonista della più recente stagione politica del nostro Paese e in particolare sull’immagine con cui si è presentato e l’abbiamo conosciuto. Anomalo, in questo senso, Mario Draghi, il libro – si legge in una nota – ne approfondisce l’originalità dei tratti che lo contraddistinguono, lo stile con cui ha marcato una differenza rispetto al panorama dominante, il rapporto tra il modo di comunicare e l’incarico di Presidente del Consiglio.

Per questo, una “meteora”: un’apparizione percepita come salvifica in un momento complesso e drammatico – il Covid, la messa a punto del PNRR, una crisi politica che sembrava senza sbocco – accolta dal largo consenso degli Italiani, la figura di un “tecnico” rispetto a una connotazione direttamente politico-partitica.

E però anche una parabola che si è consumata in un anno e mezzo. Il libro si concentra sul periodo del governo e analizza il divenire dell’immagine del Presidente, i suoi silenzi iniziali, le conferenze-stampa, un profilo che evita il contenzioso e si pone ad un livello super partes, fino a quando il rapporto con il sistema dei partito si incrina e Draghi si dimette.

Perché? Cosa ha fatto sì che un’esperienza così diversa – una figura di “tecnico” e cultura economico-politica pragmatica e capace di suscitare tante attese si concludesse con un voto negativo del Parlamento e di alcuni partiti? E cosa ci lascia? Insomma, Mario Draghi è stato un’anomalia a tutti i livelli e il libro prova ad esplorarla e a raccontarla. L’anomalia e la novità che ha portato con sé.

Su questo filo conduttore, al fondo il libro si pone una domanda che riguarda il passaggio della nostra democrazia: quale rapporto passa tra la politica e l’immagine? Tra la competenza e una responsabilità pubblica e di governo?

“Lo dico subito, questo non è un libro che si occupa di politica in senso stretto, la politica dei partiti e degli schieramenti, tanto meno appartiene al genere classico della biografia – spiega Barlozzetti -. Si occupa di lui, certo, di Mario Draghi, e lo mette al centro di un’analisi che è anche una storia dall’unico punto di vista che a un cittadino qualsiasi è consentito, quello che si è visto e/o ha fatto vedere di sé, e quello che ha detto. Se sarà inevitabile riferirsi al contesto, avrà senso, sempre in questa prospettiva. E così anche per le riflessioni che la sua figura può comportare rispetto a temi come il senso e la funzione della politica, la condizione della democrazia, il rapporto tra politica e tecnica e, a chiudere un cerchio, quello tra politica e immagine”.

L’autore. Guido Barlozzetti è media expert, studioso di comunicazione e immagine, autore e conduttore di programmi e documentari televisivi, consulente di aziende di comunicazione, editorialista. Insegna Serialità televisiva all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha realizzato narrazioni teatrali su Freud, Kubrick e Pasolini. Oltre a libri su didattica del cinema, generi cinematografici e studio-system di Hollywood, ha scritto “Il palinsesto. Testo, generi e apparati della televisione”, (Milano, FrancoAngeli, 1986); “La produzione cinematografica della Rai 1965-1975”, (Venezia, Marsilio, 1988); “Chiedilo alla CNN. Le contraddizioni della Teleguerra” (VQPT Rai, 1991), “La piazza elettronica/Informazione tra politica e spettacolo” (Rai, 1992), “Eventi e riti della televisione. Dalla Guerra del Golfo alle Twin Towers” (FrancoAngeli, 2002), il romanzo “L’Ombra di Don Giovanni” (Rai Eri, 2012), “Il viaggio di Freud” (Gal Trasimeno/Orvietano, 2018) e la raccolta di racconti “Vite ricordevoli” (Bertoni, 2021).

