Libri, esce “Voi siete qui, discorso sull’arte intorno a noi”

Roma, 31 ott. (askanews) – L'arte che ci connette con le nostre radici, l'arte che ci fa capire quello che siamo, in un viaggio nello spazio e nel tempo dentro e intorno a noi. È un dialogo alla ricerca dell'emozione ideale quello che Fabio Fazio e Flavio Caroli sviluppano in un libro che a tratti stupisce e a tratti fa riflettere, portandoci nel passato ma aprendo anche finestre sul domani. Il volume, edito da Rai Libri, fa emergere la relazione dell'arte con la matematica e il sacro, la globalizzazione e la libertà, il paesaggio, la musica. Una conversazione brillante e originale nella quale le opere sono strumento per investigare e apprezzare la bellezza che ci circonda, si tratti di un'installazione di Anselm Kiefer, de Le grandi bagnanti di Paul Cézanne o della Marilyn di Andy Warhol. Un libro che attraverso l'arte ci insegna a guardarci intorno e capire dove siamo. Voi siete qui, di Fabio Fazio e Flavio Caroli è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 31 ottobre (Euro: 22,00). Fabio Fazio (Savona, 1964) e' autore e conduttore televisivo. Flavio Caroli (Ravenna, 1945), storico dell'arte moderna e contemporanea, ha dedicato i suoi studi alla linea introspettiva dell'arte occidentale.