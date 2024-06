libri:-“i-migliori-35-posti-al-mondo-per-rigenerarsi”,-da-edizioni-jonglez

Da un’intera isola-spa alle Maldive a un ritiro spirituale moderno in Umbria, da chalet minimalisti a ritiri yoga. Soggiorni adatti a tutti i budget. Edito da Jonglez, di Émilie Veyretout, pp. 288, 24,95 euro

Volete prendervi una vera pausa rigenerante ma non sapete dove andare? Desiderate un’esperienza che unisca la scoperta di altre culture a un soggiorno benessere? Cercate un centro olistico fuori dai sentieri battuti (o che non costi una fortuna)? E’ possibile trovare delle risposte nel nuovo libro della casa editrice internazionale Jonglez ( www.edizionijonglez.com ) “Luoghi del benessere, i migliori 35 posti al mondo per rigenerarsi”, scritto da Émilie Veyretout.

La selezione dei luoghi, adatti a tutti gli stili e a tutti i budget, spazia in tutto il mondo, dall’Italia all’India, dalla Spagna a Bali, dal Marocco agli Usa. Il libro, attraverso testi, foto e informazioni di contatto per ciascun luogo, descrive come partecipare ad un ritiro yoga su un’isola privata in Grecia o ad una settimana ayurvedica in Normandia, a uno stage di breathwork in Costa Rica o a soggiorni detox sotto il sole in Arizona, a trattamenti Panchakarma in Sri Lanka o ad una vacanza rilassante su un’intera isola-spa (naturale) alle Maldive.

Ancora, la guida svela come trascorrere un ritiro spirituale moderno con tutti i comfort, totalmente isolati dal resto del mondo, in Umbria, a sole due ore da Roma, oppure andare alla scoperta di un piccolo angolo di paradiso come l’isola di San Pietro in Sardegna, a sud della regione, dove un’imbarcazione porterà in giornata i visitatori alla scoperta delle sue scogliere, delle acque di smeraldo, delle spiagge immacolate e di una vegetazione rigogliosa dai profumi di mirto, eucalipto e timo, oppure come soggiornare in uno degli chalet minimalisti con vista sulla catena montuosa del Cederberg in Sudafrica.

L’autrice, Émilie Veyretout, è giornalista ed ex-direttrice della rubrica “Beauté & bienêtre” (“Bellezza & benessere”) per il quotidiano Le Figaro; ha trascorso dieci anni al servizio dei lettori più esigenti viaggiando, esplorando e studiando questi due settori. Nel 2022 ha co-fondato la piattaforma online PLEACE, promuovendo dei programmi video sulle migliori discipline (yoga, danza, meditazione, ipnosi) presentati dai maggiori esperti in materia e destinati a coloro che vogliono realizzare un mini ritiro benessere, una pausa detox tra le mura di casa.

Edizioni Jonglez è una casa editrice vincitrice del premio per editori indipendenti: produce una serie di guide di viaggio scritte da esperti locali e dedicate agli abitanti e ai viaggiatori più curiosi. I luoghi descritti sono sempre insoliti e sconosciuti, incoraggiando i lettori ad abbandonare i sentieri più battuti. I titoli di Jonglez sono disponibili in 9 lingue e distribuiti in 40 Paesi nel mondo.

