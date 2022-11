Libri: “Non cielo dicono! Manuale complottista di medicina molto alternativa”

Arriva da Stefano Pisani, uno degli autori di Lercio.it qui per la prima volta come voce “solista”, l’esilarante volume: “Non cielo dicono! Manuale complottista di medicina MOLTO alternativa” pubblicato da Sperling & Kupfer. Giocando con strafalcioni e distorsioni cognitive, Stefano Pisani, da vero complottista, deduce interpretazioni logiche e spiegazioni pseudoscientifiche partendo da patologie e farmaci del tutto inventati. Ne nasce un divertentissimo manuale di medicina complottista molto alternativa perché, come scrive nella sua introduzione, la scienza medica non è perfetta. Tutt’altro! E loro, i professoroni, ci tengono nascoste tantissime informazioni medicamentose solo ed esclusivamente nell’interesse delle grandi case farmaceutiche. Quanti di noi sono affetti da «vene vanitose» e non lo sanno? Quanti hanno le «piastrelle basse» a propria insaputa? A quanti basterebbe prendere un’«aspirina fosforescente», per stare subito meglio? Ma Big Pharma non vuole che si sappia. Esiste infatti un complotto mondiale di insabbiamento della Verità che non vuole che voi sappiate DAVVERO di cosa soffrite. Perché? Perché, in quel caso, potreste guarire… (magari curandovi da soli!) Questo manuale, ritrovato occultato nelle feci di un noto professorone italiano (che aveva cercato di distruggerlo ingoiandolo) e ricostruito brandello per brandello dall’ACI (Associazione Complottisti Italiani), vi svelerà, finalmente, il lato nascosto della Medicina, fornendovi le definizioni essenziali di quelle condizioni patologiche (e dei farmaci) di cui ignoravate l’esistenza. Finalmente scoprirete tutto quello che i professoroni sanno, ma a noi non cielo dicono. Un libro spassoso, irriverente e dissacrante che in fondo aiuta a riflettere su come spesso la falsa informazione riesca a trovare comunque la sua credibilità.

Il libro è un presidio medico chirurgico, può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo o qualcos’altro. Non somministrare al di sotto dei centovent’anni. Agitare bene prima di leggere.

Stefano Pisani è nato a Napoli nell’anno esatto della sua nascita. Laureato nella stessa cosa di Pitagora, autore di Lercio.it e di testi comici e satirici per molti personaggi televisivi, ha lavorato anche come doppiatore in italiano degli squilli dei telefoni dei film stranieri. Gestisce personalmente il suo profilo Instagram, @stefanopisanioff, tra i 5 account meno popolari del web. Attualmente, vive in costante attesa che anche il suo talento venga sopravvalutato. Vanta risultati memorabili in Astronomia leggera, Pesca di spalle, Storia della storia, Waffle, Biografie insensate.

