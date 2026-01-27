L’Ice a Milano-Cortina 2026? “Sì, ma solo dentro il Consolato”, Piantedosi incontra l’ambasciatore Usa

ROMA – Nessuno squadrone di agenti americani anti-migranti per le strade e gli impianti sportivi di Milano -Cortina 2026. Per garantire l’incolumità dei propri cittadini, presenti in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali, saranno sì presenti agenti del Dipartimento per la sicurezza interna degli Usa, ma solo quelli esperti in investigazioni che opereranno dentro le sedi diplomatiche. Questo è quanto emerso a conclusione dell’incontro fi oggi al Viminale tra il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’Ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta.

Al centro del faccia a faccia, la gestione e il coordinamento delle forze di sicurezza degli Stati uniti per l’evento internazionale delle Olimpiati Milano-Cortina. E quindi anche le recenti preoccupazioni sollevate da più parti per la possibile presenza degli agenti dell’Ice, l’ormai famigerata agenzia federale ritenuta responsabile di violenze e omicidi non giustificati tra le strade di Minneapolis (e non solo). Nell’occasione è stato confermato che per le Olimpiadi di Milano-Cortina le Autorità americane tra le varie agenzie coinvolgeranno anche l’Home Security Investigation, organismo investigativo di Ice – dunque non il braccio operativo dell’agenzia – e che i loro analisti lavoreranno esclusivamente all’interno delle loro sedi diplomatiche e non sul territorio.

“AGENTI ICE A SUPPORTO, MA SOLO QUELLI SPECIALIZZATI NELE INVESTIGAZIONI”

Più nel dettaglio, in occasione delle Olimpiadi, gli USA allestiranno, presso il proprio Consolato a Milano, una propria sala operativa dove saranno presenti rappresentanti delle Agenzie americane potenzialmente interessate all’evento. In questo contesto, nella citata sala, saranno impegnati anche esperti dell’Homeland security investigation, ma con funzione di supporto alla gestione dei grandi eventi all’estero e di rapporto con gli Ufficiali di collegamento. Giova ribadire che gli investigatori dell’Homeland Security Investigation, saranno rappresentati non da personale operativo come quello impegnato nei controlli sulla migrazione in territorio USA, ma da referenti esclusivamente specializzati nelle investigazioni, privi di alcuna attribuzione sul territorio italiano e principalmente deputati alla consultazione delle proprie banche dati e di supporto agli altri attori coinvolti.Gli investigatori di Home Security Investigation – braccio investigativo di ICE – sono presenti in oltre 50 nazioni, da anni anche in Italia, ma non svolgono operazioni o servizi di controllo dell’immigrazione in Paesi stranieri. Tutte le operazioni di sicurezza sul territorio dunque restano come sempre sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane.

AL VIMINALE IL PUNTO SULLE MISURE DI SICUREZZA

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto oggi al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’ordine e delle Agenzie di intelligence, per un approfondito aggiornamento sulle misure di sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento della pianificazione delle attività di sicurezza, confermando il modello di collaborazione interforze e il costante coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte, in linea con gli standard previsti per i grandi eventi internazionali.È stato evidenziato l’impegno complessivo di circa 6.000 unità del sistema sicurezza nazionale. Il dispositivo prevede l’impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e dispositivi di vigilanza aerea, a supporto delle attività di prevenzione e controllo del territorio.Particolare attenzione è rivolta alla tutela dell’ordine pubblico, alla sicurezza delle infrastrutture e alla gestione dei flussi, nonché ai profili di prevenzione, anche in ambito tecnologico.

DOMANI ALLE 17 PIANTEDOSI RIFERISCE ALLA CAMERA SULL’ICE

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo essersi confrontato con il ministro Ciriani che, a seguito della capigruppo si è fatto interprete delle richieste dei gruppi parlamentari, ha dato la sua disponibilità a rendere una informativa alla Camera dei deputati sulla presenza di ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina, mercoledì 4 febbraio alle ore 17. Lo fa sapere una nota dell’ufficio stampa del ministro per iRapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

