Licenze gioco online, la stretta che ridisegna il mercato: meno “skin”, più controlli e una nuova soglia d’ingresso

ROMA – La riorganizzazione delle licenze per il gioco online in Italia non è un semplice rinnovo burocratico: è un cambio di architettura. Con il Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, lo Stato riscrive il rapporto concessorio per i giochi a distanza, alzando l’asticella su requisiti, tecnologia e tutela del giocatore. L’effetto pratico è duplice: accesso più costoso e selettivo per gli operatori, e un perimetro più tracciabile per gli utenti, in teoria più protetti da offerte opache e frammentate.

La nuova concessione: durata, prezzo, paletti

Il cuore del riordino sta nell’Articolo 6: le concessioni per l’offerta online dei principali verticali (scommesse, casinò, poker, bingo e altri) vengono attribuite tramite gara pubblica, con durata massima di nove anni e senza rinnovo.Ma il dato che ha fatto alzare più sopracciglia è il “biglietto d’ingresso”: 7 milioni di euro una tantum per ogni concessione, con una prima tranche alla aggiudicazione e una seconda alla presa in carico effettiva del servizio, che deve avvenire entro sei mesi dal rilascio. A questo si aggiunge un canone annuo pari al 3% del margine netto del concessionario.

Nel testo c’è anche un segnale chiarissimo contro la “galassia” di brand-ombrello: il concessionario deve operare con un sito di casino con dominio di primo livello nazionale (.it) direttamente gestito, e non può “mettere a disposizione” l’offerta di gioco a soggetti terzi (anche dello stesso gruppo) tramite soluzioni tecniche o di interfaccia. È uno dei passaggi che il mercato legge come stop al modello delle skin diffuse e dei “negozi digitali” appoggiati a un’unica infrastruttura concessoria.

La timeline del cambio: dalla lista dei vincitori al passaggio operativo

Sul piano industriale, la riforma diventa reale quando arriva la selezione: a settembre 2025 vengono rese note le aggiudicazioni delle nuove concessioni, con 46 operatori indicati come aggiudicatari.E poi il passaggio di testimone: secondo comunicazioni di settore, le vecchie concessioni cessano il 12 novembre 2025 e dalle 00:00 del 13 novembre 2025 i nuovi concessionari possono assumere ufficialmente il servizio, con l’obbligo di attivazione entro metà maggio 2026 (sei mesi).

Più responsabilità sociale “a budget” e strumenti anti-rischio

La riforma non punta solo a conti e server. L’Articolo 15 introduce un impianto di tutela più strutturato: autolimitazioni su tempo e spesa, messaggi automatici durante la sessione di gioco, contenuti informativi obbligatori, strumenti di autoesclusione, monitoraggio dei profili di rischio.E soprattutto rende la prevenzione una voce di bilancio: ogni concessionario deve investire lo 0,2% dei ricavi netti (con tetto massimo annuo) in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile su temi definiti a livello governativo.

Identificazione digitale: conti gioco più “tracciati”

Un altro tassello, parallelo ma coerente, riguarda l’onboarding dei giocatori. Nel novembre 2025 viene evidenziata l’efficacia di nuove regole che consentono l’apertura del conto anche tramite strumenti di identificazione digitale di livello adeguato come SPID e CIE. È un passo che riduce frizioni per l’utente “regolare” e alza il costo operativo per chi prova a muoversi nelle zone grigie.

Tecnologia e controlli: il cantiere non si ferma

La riorganizzazione non è “una data sul calendario”: è un cantiere continuo fatto di specifiche, protocolli e verifiche. A gennaio 2026, ad esempio, viene segnalata la pubblicazione di una nuova versione delle procedure di verifica dei protocolli di comunicazione tra sistemi dei concessionari di scommesse sportive e sistema centralizzato, con aggiornamenti orientati a efficienza e sicurezza.

Cosa cambia per il mercato (e per chi gioca)

In sintesi, il riordino spinge verso un modello più concentrato: meno operatori marginali, più barriere all’ingresso, maggiore pressione su compliance e infrastruttura. Per gli utenti, l’obiettivo dichiarato è un ecosistema più riconoscibile, con regole uniformi su protezione e responsabilità; per gli operatori, è una partita più lunga e più costosa, dove vincono soprattutto solidità patrimoniale, tecnologia e gestione del rischio.

