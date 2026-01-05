lunedì, 5 Gennaio , 26

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio anno con un piede bionico”

(Adnkronos) - "Piede bionico" per Thais Wiggers. La...

Morta Anna Falcone, sorella del giudice Giovanni: aveva 95 anni

(Adnkronos) - E’ morta Anna Falcone, 95 anni,...

Groenlandia, Trump insiste: “Ne abbiamo bisogno”. La replica: “Adesso basta”

(Adnkronos) - "Adesso basta". Il primo ministro groenlandese...

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore

(Adnkronos) - Ruben Amorim non è più l'allenatore...
licenziato-per-il-test-del-carrello-e-reintegrato,-cassiere-sceglie-il-risarcimento
Licenziato per il test del carrello e reintegrato, cassiere sceglie il risarcimento

Licenziato per il test del carrello e reintegrato, cassiere sceglie il risarcimento

DALL'ITALIA E DAL MONDOLicenziato per il test del carrello e reintegrato, cassiere sceglie il risarcimento
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Non tornerà dietro la cassa del supermercato Pam di Siena Fabio Giomi, il cassiere 62enne protagonista della vicenda del cosiddetto ‘test del carrello’. Licenziato e poi reintegrato dal Tribunale di Siena, Giomi ha scelto di chiudere definitivamente il rapporto di lavoro e di avvalersi dell’indennità sostitutiva prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, pari a 15 mensilità, dopo che la giustizia civile aveva giudicato il licenziamento illegittimo e discriminatorio. 

Il richiamo al lavoro era arrivato il 31 dicembre, due giorni dopo la sentenza del 29 dicembre, ma l’ex dipendente ha preferito rifiutare, motivando la decisione con il timore di un clima potenzialmente ostile. “Negli ultimi due mesi Fabio Giomi ha vissuto una pressione mediatica e personale enorme, che lo ha messo a dura prova – ha spiegato Mariano Di Gioia, segretario della Filcams Cgil di Siena – Ha ritenuto che tornare in quel contesto non fosse la scelta migliore e ha preferito l’indennità risarcitoria e un periodo di riposo”. Giomi starebbe valutando alcune proposte di lavoro ricevute nelle ultime settimane. 

Secondo il sindacato, la battaglia legale portata avanti dall’ex cassiere rappresenta comunque un risultato storico per la categoria. “La sentenza certifica che il metodo adottato da Pam non può diventare prassi nella Grande distribuzione – sottolinea Di Gioia – È una vittoria importante per tutti i lavoratori del settore e conferma le ragioni della Filcams”. 

Giomi ha dichiarato di aver voluto portare avanti il ricorso non solo per sé, ma per tutti i colleghi, affinché pratiche simili non possano essere applicate in futuro. “Non so fino a che punto i miei colleghi abbiano compreso che la mia battaglia non era solo personale. Solo una collega mi ha dimostrato solidarietà – ha raccontato a ‘La Nazione’ – Ho voluto difendere un principio di giustizia, per impedire che simili pratiche punitive potessero essere utilizzate contro altri”. 

Il cassiere, che lavorava al Pam da quasi quindici anni, ha rifiutato anche eventuali soluzioni intermedie proposte dall’azienda, come una sospensione disciplinare di dieci giorni, scegliendo invece di ricevere l’indennità sostitutiva prevista dalla legge e chiudere definitivamente il rapporto di lavoro. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.