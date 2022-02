Licenziato perché aveva la mascherina abbassata, il giudice ordina il reintegro

di Nicolò Rubeis

MILANO – Era stato licenziato perché durante un turno di lavoro aveva la mascherina abbassata. Ma adesso, come riportano dalla Flai-Cgil Monza Brianza, la causa per il licenziamento di Ignazio Ficara si è conclusa con la condanna dell’azienda Star di Agrate Brianza alla reintegra del lavoratore “poiché non sussiste una giusta causa”. Sin dall’inizio, i sindacati avevano contestato “non solo i fatti come sono stati rappresentati dalla direzione, ma soprattutto la sanzione così pesante e ingiusta. Adesso giustizia è stata fatta”.

Tra l’altro, con l’accordo sindacale siglato lo scorso febbraio con Star sul ricambio generazionale, assunzioni e avvio della discussione sull’organizzazione e sui carichi di lavoro, “si è già dimostrato che solo con il confronto e la considerazione delle istanze dei lavoratori- continuano dalla Cgil- si possono ottenere risultati condivisi”. Insomma, “una brutta pagina si è chiusa- concludono dal sindacato- il lavoratore rientra in fabbrica, guardiamo avanti, ma siamo sempre pronti a reagire a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori”.

