Licia Colò: tutti al Festival del Mare, ferito più dell’intero pianeta

Dall’11 al 15 febbraio Auditorium Parco Musica di Roma “Un Solo Mare”

Roma, 4 feb. (askanews) – “Siamo abituati a sentirci dire che il mare è importante, che l’ambiente e la natura sono importanti, che il pianeta Terra è malato. Molte volte proprio il mare viene sottovalutato, perché non fa parte del nostro quotidiano. Il mare invece ci dà la vita, è una situazione molto seria, perché paradossalmente è ferito più dell’intero pianeta”: lo ha affermato la conduttrice televisiva Licia Colò, a margine della presentazione all’Auditorium Parco della Musica del neonato Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma “Un Solo Mare”, che si terrà dall’11 al 15 febbraio e che intende celebrare il mare, patrimonio condiviso e risorsa insostituibile, spazio di confronto dedicato a quel 70% della superficie del pianeta che regola il clima e produce metà dell’ossigeno che respiriamo.”E non possiamo neanche continuare a pensare al nostro mare, perché il mare non è nostro, è un unicum che unisce tutta la Terra”, ha aggiunto.”Questo festival avrà lo scopo e l’obiettivo di far conoscere il mare, di veicolare messaggi importantissimi e farà incontrare tutti. Deve essere qualcosa che coinvolge dai bambini agli adulti agli anziani, dagli ambientalisti agli industriali, a tutti, il mare è un patrimonio di ognuno di noi”, ha concluso Licia Colò.”Un Solo Mare” riunisce voci autorevoli e sguardi diversi: dallo scrittore Bjorn Larsson, che al mare ha affidato pagine decisive della sua immaginazione, alle esperienze sportive e umane di Alessandra Sensini e Giovanni Soldini, che apriranno il Festival con un appuntamento rivolto alle scuole, a Dario Fabbri, grande esperto di geopolitica, fino ai linguaggi coinvolgenti di Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, e Claudio Sciarrone, sceneggiatore e disegnatore di Topolino, a Andrea Rinaldo, professore emerito e direttore del Laboratoire d’Écohydrologie dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna, vincitore del Water Prize 2023, le cui ricerche pionieristiche sulle reti fluviali e la diffusione di specie e patogeni si intrecciano con l’ecologia marina per esplorare le interconnessioni tra ambiente, salute umana e gestione sostenibile delle risorse idriche in un pianeta in trasformazione. Figure diverse, accomunate da un rapporto diretto, vissuto e consapevole con il mare.Non mancheranno momenti dedicati all’economia del mare o alle arti, come il concerto dell’Orchestra del Mare organizzata con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e la Fondazione Santo Versace che vedrà la partecipazione del Maestro Nicola Piovani e di Alessio Boni.Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, il Festival Un Solo Mare, con la direzione scientifica del prof. Roberto Danovaro, e’ promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura, con il Patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, e ha come partner scientifici CMCC-Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Fondazione Marevivo, ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. In collaborazione con Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth” (CTN-BIG), Biblioteche di Roma e Marina Militare. Con la partecipazione di Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e Fondazione Santo Versace. Partner culturali Pianeta Mare Film Festival, Scuola Holden e Fondazione Symbola.Tra i main sponsor Banca del Fucino, Enel e Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS), treno ufficiale della manifestazione.