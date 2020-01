Licia Nunez tra i concorrenti di Grande Fratello Vip 2020: la clip di presentazione ufficiale | video

Licia Nunez è uno dei concorrenti ufficiali di Grande Fratello Vip 2020. A svelarlo è stata lei stessa in una breve clip di presentazione. L’attrice, già in passato nel cast del programma tv Ballando con le stelle e di serie come Incantesimo e L’Allieva, prenderà parte alla quarta edizione del programma di Canale 5, insieme ad Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia. Sono questi i nomi dei partecipanti finora ufficializzati dalla Produzione del reality show, quest’anno presentato per la prima volta da Alfonso Signorini. Ecco il video dalla pagina Twitter di Grande Fratello.

