AGI – La furia iconoclasta che sta facendo scempio di statue sparse un po’ dappertutto perché riconducibili a teorie o atteggiamenti razzisti o antidemocratici è pericolosa, inutile e, soprattutto, ignorante.

A dirlo non è un think tank conservatore, ma Emma Webb, direttrice del Forum per l’integrazione di Civitas che ha affidato alle colonne dello Spectator una riflessione alla luce degli episodi che si stanno moltiplicando sull’onda delle proteste innescate dall’uccisione di George Floyd.

“Una cosa da dire è che l’abbattimento delle statue ha storicamente poco a che fare con la cultura” scrive la Webb,

L'iconoclastia antirazzista è inutile e pericolosa, dice un'antirazzista militante

