AGI – Usare cinema e teatri chiusi per la pandemia come luoghi in cui somministrare i vaccini: è la proposta avanzata dalla virologa Ilaria Capua in un intervento sul Corriere della sera, spiegando che già ci sono le giuste modalità di ingresso, gli spazi e l’elettricità necessaria per i congelatori.

A suo avviso è urgente comprendere che “stiamo per intraprendere, e non solo in Italia, la più grande e complicata campagna di vaccinazione mai affrontata dal genere umano”, ha avvertito, “dobbiamo immunizzare il prima possibile alcune categorie di persone tra cui gli operatori sanitari ed i lavoratori essenziali,

L'idea di Ilaria Capua di usare i cinema vuoti per le vaccinazioni di massa è stata già respinta

