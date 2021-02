L’idea di Virginia Raggi: “La funivia se non serve si può smontare”

AGI – Fa discutere un commento social postato dal profilo della sindaca Virginia Raggi in merito al progetto della funivia Casalotti-Battistini. Ad una richiesta di chiarimenti sulla maggiore convenienza della funivia rispetto alla metropolitana, il profilo Facebook della Raggi ha replicato ad un utente che: “Le due opere non sono incompatibili, anche perché la funivia qualora non dovesse più servire si smonta e si può rimontare da un’altra parte mentre il prolungamento della metro richiede finanziamenti molto maggiori”.

Ad accorgersi del commento il blog Odissea Quotidiana, che segue le vicende del trasporto pubblico cittadino, che ha postato lo screenshot ironizzando “quindi la fanno con i Lego?”.

