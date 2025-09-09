l’idf-ordina-l’evacuazione-immediata-dei-residenti-di-gaza-city

martedì, 9 Settembre , 25

Porta a Porta riparte oggi, Vespa: “Aderenza ai fatti è sua forza”

(Adnkronos) - La forza di 'Porta a Porta'?...

Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

(Adnkronos) - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata...

Agosto 2025 è stato il terzo più caldo di sempre

(Adnkronos) - Caldo estremo in Europa sudoccidentale durante...

Flotilla: “Barca colpita da un drone”. La Tunisia smentisce

(Adnkronos) - Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla,...
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 9 set. (askanews) – Il portavoce in lingua araba delle Forze di Difesa Israeliane, Avichay Adraee, ha diramato un ordine a tutti i residenti di Gaza City e di tutti i suoi quartieri, “dalla Città Vecchia e da Tuffah a est fino al mare a ovest”, di evacuare immediatamente verso la zona umanitaria di Muwasi. Lo riporta il quotidiano Haaretz.

“Le Idf sono determinate a sconfiggere Hamas e opereranno nell’area di Gaza City con grande forza, proprio come hanno fatto in tutta la Striscia”, ha dichiarato il portavoce.

“Rimanere nella zona è estremamente pericoloso”, ha aggiunto, indicando un numero di telefono per segnalare alle Idf eventuali blocchi stradali di Hamas o tentativi di Hamas di impedire l’evacuazione dei residenti fuori Gaza City.

