Lidl: torna a ottobre percorso di formazione duale per oltre 220 giovani

Logistica nuovo ambito formativo

Milano, 30 set. (askanews) – Lidl Italia avvia la terza edizione del percorso di formazione duale “Lidl 2 your career”, in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica. Il progetto in questa edizione si amplia accogliendo complessivamente più di 220 studenti e proponendo un nuovo indirizzo nel campo della logistica in collaborazione con Its Academy Last di Verona, che permetterà a 26 giovani di acquisire il ruolo di collaboratore specializzato logistica.

Confermato anche il percorso nelle vendite che offrirà l’opportunità a 197 apprendisti di diventare assistant store manager nel corso di due anni, frequentando le lezioni teoriche in uno dei sette istituti tecnici aderenti dislocati su tutto il territorio nazionale: Its Academy Machina Lonati di Brescia, Its E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana di Firenze, ITS Servizi alle Imprese di Roma, ITS Academy Puglia Marketing & Design di Bari, ITS Academy Agroalimentare per il Piemonte di Torino, ITS Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste e ITS Steve Jobs di Catania.

L’iniziativa, che unisce la formazione terziaria professionalizzante italiana con gli standard di formazione duale tedeschi, prevede un biennio di studi che vedrà l’alternarsi di fasi teoriche in aula e formazioni pratiche in punto vendita o nel centro logistico. Fin dal primo giorno, gli studenti saranno affiancati da un tutor appositamente formato e risulteranno assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, potendo così percepire uno stipendio mensile e accedendo a tutti i benefit previsti per i collaboratori di Lidl Italia. La formazione in Its sarà totalmente finanziata e Lidl Italia si farà carico anche delle spese di viaggio e alloggio. Il biennio permetterà di conseguire, a seguito del superamento di un esame, il diploma di tecnico superiore: titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche EQF rilasciato dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, con un esame pratico aggiuntivo, sarà possibile ottenere un certificato delle competenze professionali per il profilo tedesco, nello specifico di Retail Specialist – per il percorso vendite – o di Logistic Specialist – per il percorso logistica-, entrambi rilasciati da AHK Italien e DIHK (l’Unione delle Camere di Commercio e Industria Tedesche).

“Siamo orgogliosi di tornare con una nuova edizione di questo progetto, che non solo è stato potenziato numericamente estendendo la possibilità di iscriversi a quasi il doppio dei giovani rispetto allo scorso anno, ma è stato anche arricchito di un nuovo percorso in un ambito per noi centrale: la logistica – ha detto Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia commentando l’iniziativa – Essere la prima azienda del retail in Italia ad aver sviluppato un iter di formazione duale che sta avendo un così grande riscontro positivo ci porta a continuare, con convinzione, in questa direzione dimostrando di poter avere un ruolo attivo nell’offrire opportunità concrete che favoriscono l’occupazione e innovano il mercato del lavoro”.

“Come Ahk Italien siamo ambasciatori della formazione duale in Italia, e da sempre lavoriamo per supportare e diffondere questo modello. Gli Its che decidono di collaborare a progetti come quello di Lidl2YourCareer offrono percorsi formativi in grado di preparare giovani professionisti a entrare nel mercato del lavoro con le competenze richieste – ha affermato Joerg Buck, Consigliere Delegato Camera di Commercio Italo-Germanica – Siamo davvero felici di proseguire nello sviluppo del progetto con Lidl Italia, che negli anni si è imposto come pratica virtuosa crescendo e ampliandosi, come dimostra il nuovo percorso sulla logistica, tema sempre più centrale in una fase di riorganizzazione delle catene di fornitura”.

Al termine del percorso i neodiplomati avranno acquisito tutte le competenze per ricoprire in autonomia il ruolo di assistant store manager o collaboratore specializzato Logistica e verrà loro offerto loro un contratto di assunzione a tempo indeterminato da parte di Lidl Italia.