life-sciences,-jakin-group-acquisce-maggioranza-di-gruppo-passoni

Roma, 13 mar. (askanews) – Jakin Group, realtà internazionale leader nelle soluzioni per le life sciences, annuncia l’acquisizione della quota di maggioranza di Passoni Editore, che controlla integralmente iFarma Editore, storiche realtà editoriali di riferimento per i professionisti della salute.

L’operazione – si legge in un comunicato – rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Jakin Group e rafforza Jakin Life, l’hub di innovazione del Gruppo, che si arricchisce con le attività, le competenze e gli asset del Gruppo Passoni. L’integrazione consente di creare un polo evoluto e integrato che unisce contenuti editoriali autorevoli, piattaforme digitali, servizi omnicanale e una profonda conoscenza di tutti gli attori delle life sciences.

Il Gruppo Passoni – prosegue la nota – rappresenta un sistema editoriale consolidato che comprende alcune delle principali testate professionali del panorama healthcare italiano, tra cui M.D. Medicinae Doctor e iFarma, che rappresentano un riferimento centrale nell’evoluzione delle cure di prossimità, e Nutrienti & Supplementi, che guida i professionisti della comprensione del microbioma e del ruolo della nutrizione per la salute.

A seguito dell’operazione, Ludovico Baldessin, Chief Commercial Officer di Jakin Group e Head di Jakin Life, assume il ruolo di Amministratore Delegato di Passoni Editore e di iFarma Editore, con l’obiettivo di guidare una nuova fase di sviluppo, innovazione e integrazione industriale delle due società nel perimetro di Jakin Life.

“Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di Jakin Group e nello sviluppo di Jakin Life”, dichiara Giuseppe Anguilla, Presidente e fondatore di Jakin Group. “Integrare asset editoriali di altissimo livello, competenze e relazioni consolidate con le capacità strategiche, commerciali, digitali e di servizio ci consente di sviluppare un posizionamento unico nelle life sciences: contribuire a guidarne l’evoluzione attivando inedite contaminazioni e collaborazioni per innovare strumenti, processi e organizzazioni e rispondere alle sfide di sistema”.

Passoni Editore e iFarma Editore manterranno la propria identità editoriale, le testate e il presidio culturale che le hanno rese punti di riferimento nel settore, in particolare per la medicina e la farmacia, beneficiando al contempo delle competenze, degli investimenti e della visione industriale del gruppo Jakin, all’interno di una strategia unitaria sviluppata in Jakin Life. “L’ingresso di Jakin nella compagine societaria è una grande opportunità”, affermano Ismaele e Dario Passoni, Presidente e Amministratore di Passoni Editore. “Condividiamo una visione comune fatta di qualità dei contenuti, innovazione e attenzione reale ai bisogni delle comunità e del sistema. Questa operazione ci permette di consolidare l’eccellenza delle nostre attività e di accelerare lo sviluppo di novità, inserendole in una visione evolutiva più ampia”.

Nel nuovo assetto, Ludovico Baldessin – continua il comunicato – sarà chiamato a valorizzare le sinergie editoriali, digitali e di relazione con gli stakeholder, mettendo a sistema contenuti, dati, piattaforme e servizi all’interno di Jakin Life.

“Il Gruppo Passoni porta in Jakin Life un patrimonio unico di credibilità, relazioni, contenuti e dati”, commenta Ludovico Baldessin, neo Amministratore Delegato di Passoni Editore e iFarma Editore. “L’obiettivo è far evolvere queste eccellenze in una logica di integrazione, innovazione e crescita sostenibile, sviluppando un ecosistema unico capace di generare valore in tutte le dimensioni interconnesse della salute”.