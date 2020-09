Ligabue, “La ragazza dei tuoi sogni” guida la classifica airplay

“La ragazza dei tuoi sogni” di Ligabue entra in classifica airplay direttamente al primo posto. Il brano scalza dalla vetta “Hypnotized” dei Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (-1) che scivola al secondo posto e precede “Latina” di Emma (+12). I dati EarOne vedono tra le prime dieci posizioni “Jerusalema” di Master KG (quarto posto, -1), “Tick Tock” dei Clean Bandit & Mabel (quinto posto, +6), “Levitating” di Dua Lipa (sesto posto, -2), “Rimmel” di Tiziano Ferro (settimo posto, +6), “Breaking Me” di Topic & A7S (ottavo posto, -6), “Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa,

