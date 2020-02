MILANO (ITALPRESS) – Si sta tenendo in questo giorni a Milano la BIT, Borsa Italiana del Turismo, la principale fiera nazionale del settore, e una delle più importanti al mondo. Regione Liguria è presente con lo stand dell’Agenzia In Liguria e una trentina di postazioni riservate agli operatori. “Fare turismo vuol dire valorizzare la nostra storia, le nostre eccellenze, e siamo qui alla BIT proprio per questo. Abbiamo bisogno di affrontare i cambiamenti del mercato turistico senza averne paura”, ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Oggi il turista cerca esperienze sempre più uniche e sofisticate, non basta più fare un’offerta economicamente vantaggiosa,

L’articolo Liguria alla Bit, Toti “Valorizzare le nostre eccellenze” proviene da Notiziedi.

