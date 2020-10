Liguria, bonus trasporto in sicurezza da 250 euro anche agli over 75

Su proposta degli assessori ai Trasporti Gianni Berrino e alle Politiche sociali Ilaria Cavo è stata approvata la delibera di Giunta, annunciata nella serata di ieri, che estende agli over 75 della Liguria la possibilità di richiedere il bonus trasporto in sicurezza. Si tratta del bando attivato da Filse, dotato di un budget di 2,2 milioni di euro, che permette di presentare domanda di voucher per ottenere una carta prepagata da 250 euro da ritirare presso gli sportelli Carige (selezionato dal beneficiario al momento della compilazione della domanda tra i 62 sportelli messi a disposizione) e da spendere a partire sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc),

