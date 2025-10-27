lunedì, 27 Ottobre , 25

Liguria, Bucci: darei tra 8 e 9 al mio primo anno di mandato

Liguria, Bucci: darei tra 8 e 9 al mio primo anno di mandato

“Bene su molti fronti, su infrastrutture serviva più velocità”

Milano, 27 ott. (askanews) – Bilancio positivo per il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che dopo il primo anno di mandato della coalizione di centrodestra si dà un voto “tra l’8 e il 9”. Rimpianto solo per alcune infrastrutture “che potevano andare più veloci”.”Un anno è passato – ha detto Bucci – e voglio cominciare con una battuta: c’era un tizio che diceva che non avrei concluso l’anno, mentre lo abbiamo concluso, stiamo bene e andiamo avanti. È stato un anno molto sfidante, abbiamo fatto tante cose. Siamo in linea con il programma e di questo sono molto contento. Sono state fatte cose addirittura meglio di come ci aspettavamo, ma qualcosa poteva essere accelerato. Se ho dei rimpianti è il fatto che alcune cose potevano andare un pochino più veloce, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, ma altre invece sono andate meglio, quindi il bilancio è sicuramente positivo”.”Quando vado in giro – ha aggiunto Bucci – sento molto calore e molte persone che sono contente per quello che facciamo, soprattutto per tutte le risorse che mettiamo in campo che vengono da progetti europei e dal governo italiano. Stiamo facendo le cose giuste, ma si può sempre migliorare. Alcuni progetti, soprattutto un paio di progetti infrastrutturali, potevano andare più veloci ma adesso dobbiamo accelerare”.E a chi gli ha chiesto che voto si darebbe per il suo primo anno di presidenza della Giunta, Bucci ha replicato: “Facciamo in decimi? Beh io direi che abbiamo preso tra l’otto e il nove, sia il sottoscritto che la Giunta”.

