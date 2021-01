GENOVA (ITALPRESS) – Cala il numero degli ospedalizzati per Covid in Liguria, dove nelle ultime 24 ore si registrano 526 nuovi casi positivi su 4.519 tamponi molecolari effettuati. Sono 19 i decessi che portano il totale a 2.999. I totalmente guariti sono 333 per un totale di 53.943. Gli ospedalizzati sono 767 (-17 rispetto a ieri), con 65 pazienti in terapia intensiva (-2).

(ITALPRESS).

L’articolo Liguria, cala numero ospedalizzati e terapie intensive per Covid proviene da Notiziedi.

