Liguria, comitato Orlando: ‘caso opere’ montato dal nulla

“Il centrosinistra farà quelle fermate dal centrodestra”

Genova, 8 ott. (askanews) – “Spiace che un autorevole quotidiano ligure, tra i più longevi nella storia dell’informazione nazionale, sempre critico ma allo stesso tempo costruttivo nel dibattito regionale, anche in momenti complicati o drammatici per la regione, da due giorni stia montando un ‘caso opere’ dal nulla, distorcendo ciò che la coalizione di centrosinistra e il suo candidato alla presidenza, Andrea Orlando, stanno dicendo e sostenendo pubblicamente da settimane”. Lo afferma in una nota il comitato elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

“Come abbiamo ribadito già ieri – prosegue la nota – e come ha assicurato da ultimo ieri sera Andrea Orlando nel primo confronto con gli altri candidati, e come ribadito dalla coalizione di centrosinistra a suo sostegno, tutte le opere già progettate, finanziate e in esecuzione, decise dai governi di centrosinistra tra l’altro, saranno portate a termine facendole uscire dalla palude determinata dalla destra e dalla Giunta Toti, dopo due anni di immobilismo del Governo Meloni”.

“Ci auguriamo – conclude la nota del comitato Orlando – che il dibattito pubblico, nell’interesse dei liguri, prosegua in maniera tale da far emergere, ad esempio, la netta differenza con la destra nell’approccio alla sanità privata e al sistema delle concessioni portuali”.