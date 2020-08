Liguria, da Regione e Coni fondi per lo sport dilettantistico

GENOVA (ITALPRESS) – Emanato dal Coni Liguria un bando per l’assegnazione straordinaria di contributi alle associazioni e società sportive dilettantistiche liguri grazie allo stanziamento di 150mila euro deliberato dalla giunta regionale. Le risorse erano state destinate a eventi sportivi che poi non si sono realizzati a causa dell’emergenza Covid. Grazie alla collaborazione tra Coni e assessorato allo sport di Regione Liguria è stato deciso di destinarle sempre al mondo dello Sport in un’altra forma, in modo da sostenere non gli eventi ma direttamente le società sportive che svolgono attività giovanili e promozionali. A seguito di una convenzione siglata con il Coni,

