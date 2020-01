LIGURIA, ENTRO SETTEMBRE 299 CANTIERI PER DIFESA SUOLO

Sono 299 gli interventi in difesa del suolo, per un totale di 142 milioni di euro, finanziati in Liguria grazie al riparto della seconda tranche dei fondi della protezione civile nazionale per il maltempo nell’autunno 2018. Le risorse sono destinate a 127 Comuni, alle tre Province e alla Città metropolitana di Genova e sono state distribuite sulla base delle priorità indicate dagli Enti locali. Il piano verrà inviato a Roma per il via libera definitivo.

“Avevamo detto che entro gennaio avremmo diviso i fondi per tutti i Comuni e così è stato. Gli interventi sono stati scelti dagli stessi Comuni”,

