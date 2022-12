Liguria, in consiglio auguri e cori natalizi dei profughi ucraini

GENOVA – Atmosfera natalizia in consiglio regionale della Liguria, portata dalla comunità ucraina. Fuori programma oggi pomeriggio durante la seduta di consiglio comunale. Alcuni profughi accolti a Genova negli ultimi mesi hanno voluto portare i propri auguri per le prossime festività a giunta e consiglieri. Vestiti con abiti della tradizione e con tanti addobbi tipici, hanno intonato tre canti di Natale e donato al governatore Giovanni Toti un bracciale forgiato con l’acciaio di Mariupol, “lo stesso con cui è stato fatto il ponte San Giorgio”. Donata anche una pallina di Natale “realizzata al buio in Ucraina perché siamo senza corrente elettrica a causa dei bombardamenti”.

A spiegare il senso dell’iniziativa, padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina ligure. “E’ un onore e un dovere dire grazie al popolo fraterno che in questo periodo così difficile ci ha mostrato questa solidarietà- dice il sacerdote- oggi abbiamo anche cantato un canto natalizio in ucraino e ringrazio tutti i consiglieri che hanno sostenuto il nostro canto cantando in ucraino perché questi ragazzi profughi si sono sforzati in questi mesi di imparare l’italiano. La fraternità unisce e così festeggiamo davvero insieme il Natale“.

