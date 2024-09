Liguria, M5s: Bucci rinunci subito alla carica di sindaco

“Pretese le dimissioni dai suoi in Comune in caso di candidatura”

Genova, 11 set. (askanews) – “Alle promesse da marinaio di Bucci ormai siamo arci abituati e quindi non ci sorprende affatto che abbia accettato di correre alle imminenti regionali come candidato presidente. E pazienza se ai cittadini di Genova aveva chiaramente detto di avere un debito con loro e di volerlo mantenere fino in fondo, giurando che sarebbe rimasto al suo posto fino a giugno del 2027. Ricordiamo bene quel passaggio, puntualmente registrato dalla stampa locale. Ora, al netto delle promesse mancate e alla presa in giro dei cittadini che gli hanno dato fiducia, ci aspettiamo che Bucci rinunci subito alla carica di sindaco, visto che proprio lui nel 2020 pretese che i suoi in Comune dessero le dimissioni in caso di candidatura alle regionali”. Lo afferma in una nota il M5s. “Che dire – prosegue la nota – a questo punto? Poco, se non che la serietà è un valore sconosciuto tra le fila del centrodestra, che lo applica di rado e sempre in ritardo. Esattamente come le opere infrastrutturali promesse in anni di propaganda, tutte ancora al palo nonostante i proclami e i tanti soldi (a proposito, Bucci quanti ne ha presi dal 2017 a oggi dalla creatura Change?) spesi insieme a Toti per tagliare nastri e fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini. Cittadini che in 9 anni non hanno visto costruire un nuovo ospedale, che sono rassegnati a liste d’attesa infinite indegne di una società civile, che non vedono la fine del Terzo Valico, che ancora sperano di sentirsi protetti dallo scolmatore del Bisagno e che di mese in mese vedono allargarsi l’imbarazzante ritardo sulla Diga”.