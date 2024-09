Liguria, Nevi (FI): con Bucci guardiamo al futuro della Regione

“Convinti che ci porterà alla vittoria”

Roma, 13 set. (askanews) – “Noi abbiamo scelto di sostenere Marco Bucci come candidato in Liguria. Questa candidatura è fondamentale per il futuro della regione, e siamo assolutamente motivati in questa decisione, convinti che ci porterà alla vittoria. Guardiamo avanti con determinazione, perché siamo certi che con Bucci alla guida potremo costruire una Liguria ancora più forte e competitiva. Riguardo alla vicenda di Giovanni Toti, voglio essere chiaro: noi siamo e saremo sempre garantisti. Non abbiamo mai detto che le accuse fossero infondate ma abbiamo sottolineato che c’è stato un abuso della carcerazione preventiva. È una questione importante, ma resta comunque una vicenda personale. La responsabilità penale è sempre individuale, e la scelta di Toti di patteggiare è stata probabilmente dettata dal consiglio dei suoi avvocati, seguendo una precisa strategia processuale. Noi ora però, guardiamo al futuro. Con Bucci siamo pronti a portare avanti il nostro progetto per la Liguria, sicuri che questa scelta ci permetterà di costruire una regione ancora più solida e prospera” Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Metropolis, su RepubblicaTv.