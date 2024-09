Liguria, Orlando: sostegno Azione è una notizia positiva

“Ora ragioneremo su quali altre forze possono aiutarci”

Genova, 6 set. (askanews) – “Credo che sia una notizia positiva”. Così il candidato del campo largo in Liguria, Andrea Orlando, commenta il sostegno di Azione alla sua candidatura, a margine della Festa dell’Unità di Genova.

“Nelle prossime ore – aggiunge l’ex ministro – incontrerò le forze politiche presenti in Consiglio regionale con le quali approfondiremo i presupposti programmatici per partire in questa battaglia e ragioneremo insieme su quali altre forze possono aiutarci in questa direzione e anche su quali elementi costruire una campagna elettorale che sarà breve ma molto intensa”.

“Lavoreremo insieme – conclude Orlando – anche per verificare le condizioni di una forte innovazione anche sulle modalità con le quali fare la campagna elettorale, sia nella raccolta delle risorse, sia nel coinvolgimento dei cittadini, sia nel protagonismo dell’associazionismo e delle forze sociali più in generale. Quindi si incomincia ad entrare nel concreto”.